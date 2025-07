Erotikmodel brutal verprügelt: Maria (20) spricht über Horrornacht in Dubai

Ein ukrainisches Model wurde nach einer mysteriösen Partynacht brutal misshandelt. Jetzt bricht sie ihr Schweigen.

Von Clara Weinert

Partynacht nach verpasstem Flug eskaliert

Maria (20) war ein erfolgreiches Model, heute sitzt sie im Rollstuhl und muss ihr Leben neu sortieren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/marielouna__ Am Abend war Maria mit dem Russen, einem weiteren Mann und zwei Frauen unterwegs auf einer Party. Sie erzählte, dass es zunächst ein angenehmer Abend gewesen sei: "Ich rief sogar meine Mutter an und sagte ihr, alles sei in Ordnung." Nach der Party wieder zurück im Hotel kippte die Stimmung plötzlich. Die Männer verhielten sich laut Maria zunehmend aggressiv, tranken viel und starken Alkohol und sagten: "Du gehörst zu uns, wir machen mit dir, was wir wollen." Als die 20-Jährige sich weigerte, mitzutrinken, eskalierte die Situation.

Sie berichtete, die Männer hätten Flaschen zerschlagen, ihr ihre persönlichen Gegenstände abgenommen, darunter ihren Reisepass. Sie forderten Sex von ihr. Ein erster Fluchtversuch scheiterte - die Männer zerrten sie zurück ins Zimmer.

Maria Kovalchuk bewusstlos geprügelt, Beweise gelöscht