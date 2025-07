Massenschlägerei, Messerattacken und Schüsse: Verlobungsfeier endet in tödlichem Desaster

Ribeira - Eine Verlobungsfeier lief völlig aus dem Ruder und endete in einer blutigen Tragödie.

Die spanische Nationalpolizei ermittelt nach einer tödlichen Massenschlägerei auf einer Party. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Bei einer Massenschlägerei in einem Freizeitzentrum in der spanischen Region Gallizien wurde eine Person getötet, mindestens zehn weitere wurden verletzt, wie das Magazin "ABC" am Dienstag berichtete.

Eigentlich hätten sich die Menschen dort, in der Kleinstadt Ribeira, aufgrund eines freudigen Anlasses versammelt und wollten die Verlobung eines Pärchens feiern.

Plötzlich brach jedoch Gewalt aus. Die spanische Zeitung "El Mundo" berichtete von Schüssen und Messerstichen. Das Todesopfer sei dabei von einem vom Tatort flüchtenden Lieferwagen überfahren worden.

Laut dem Bericht seien insgesamt sechs Personen im Zusammenhang mit der tödlichen Auseinandersetzung festgenommen worden.

Während neun Verletzte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen konnten, schwebe ein Beteiligter weiterhin in Lebensgefahr. Die spanische Nationalpolizei ermittle derzeit zu den Hintergründen der Bluttat.