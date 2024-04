Millionen-Raub am Flughafen: Das sind die Meister-Diebe, so gingen sie vor

Toronto (Kanada) - Es war einer der größten Raubzüge aller Zeiten: Vor einem Jahr verschwanden am Airport von Toronto Goldbarren im Wert von 15 Millionen Euro. Jetzt wurden die Täter ermittelt. So ging die Flughafen-Bande vor.

Sie schlugen am Frachtterminal vom Flughafen Toronto-Pearson zu. © Cole Burston/Getty Images via AFP

Dieser Raub hielt die kanadische Polizei in Atmen.

Am Abend des 17. April 2023 fuhr der mittlerweile verhaftete Durante King-McLean (25) mit einem weißen Geldtransporter an einer streng geschützten Frachthalle am internationalen Flughafen von Toronto vor.

Der Mann wusste, dass kurz zuvor ein Flugzeug der Air Canada aus der Schweiz eingetroffen war. An Bord: Ein Container mit 50 Kilo in Geldscheinen und 400 Kilo in Goldbarren. Wert: Knapp 22,5 Millionen Kanadische Dollar, umgerechnet 15 Millionen Euro.



Völlig abgebrüht präsentierte King-Mclean einen falschen Frachtbrief. Dann sah er zu, wie Flughafenmitarbeiter den Goldcontainer in den Truck verluden. Danach machte sich der Goldräuber mit den Kostbarkeiten aus dem Staub.

Später teilte die Polizei mit, dass es sich beim Frachtbrief um ein Duplikat handelte - gedruckt am Flughafen, ausgestellt am Vortag, gültig für Meeresfrüchte. Dass ein Flughafen-Insider am Millionen-Coup beteiligt war, lag nahe.

Was folgte, war akribische Polizeiarbeit, gegenseitige Schuldzuweisungen von Airline und Werttransport-Unternehmen und breite Medienberichterstattung. Eine Sonderkommission der Polizei leitete die Ermittlungen.