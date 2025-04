Mit dem geliebten Vierbeiner ins Grab? Hier liegen Tier-Bestattungen voll im Trend

Japan - Was tun, wenn der geliebte Vierbeiner das Zeitliche segnet? Allein schon beim Gedanken daran bekommen viele Tierhalter eine Gänsehaut. In Japan trendet derweil eine würdevolle Alternative, toten Tieren die letzte Ehre zu erweisen.

Egal, ob Hunde oder Katzen - Japaner wollen nicht einfach so Lebewohl sagen. Bestatter hätten den Trend inzwischen erkannt, bieten spezielle Gräber an.

Bei der Gestaltung der Gräber ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. (Symbolbild) © 123RF/rpbmedia

Sumikai zitierte einen dieser Japaner. Demnach habe sich der Mann einfach nicht vorstellen können, seinen Hund nach dessen Tod zurücklassen zu müssen. In einem gemeinsamen Grab finden künftig Mensch und Tier die letzte Ruhe.

In der Präfektur Hyogo im japanischen Kernland bietet ein Bestatter obendrein individuell gestaltete Grabsteine an. Hier können Tierbesitzer Motive ihrer verstorbenen Lieblinge auf witterungsbeständige Keramikplatten gravieren lassen.

Monatliche Gedenkfeiern seien bei vielen Unternehmen im Service inbegriffen. Besonders Kindern solle auf diesem Wege der Kreislauf von Leben und Tod vermittelt werden.

Damit aber nicht genug. Einige Bestatter bieten sogar an, tote Insekten zu Grabe zu tragen! Wer diesen Service in Anspruch nehmen will, müsse Käfer und Co. einfach nur per Post einsenden.