MMA-Kämpfer ringt Alligator barfuß auf der Autobahn nieder

Florida (USA) - Für den US-Amerikaner Mike Dragich (35) wurde der Begriff "Naturbursche" erfunden. Der 35-Jährige treibt sich am liebsten draußen rum, geht keiner Gefahr aus dem Weg. Wird es auf den Straßen oder in der Wildnis seiner Heimat brenzlig, klingelt sein Telefon.

Mike Dragich (35) machte den Alligator kampfunfähig. © Screenshot/Facebook/Jacksonville Sheriff's Office

So auch am Montag geschehen. Die Polizei von Jacksonville (Florida) brauchte Dragichs Hilfe - ein riesiger Alligator hatte sich auf eine Autobahn verirrt, sollte eingefangen und zurück in den nahen St. Johns River gesetzt werden. Ein Fall wie gemacht für den Ex-Marine.

Dragich rückte an, Autofahrer dürften sich im Anschluss verwundert die Augen gerieben haben. Die Polizei beschrieb die eigentümlichen Szenen so:

"Wenn Sie gestern auf der I-95/I-295 unterwegs waren und dachten, Sie hätten einen barfüßigen Mann gesehen, der mit einem riesigen Alligator im Mittelstreifen ringt - nein, Ihre Augen haben Sie nicht getäuscht. Das ist passiert."

Ein Video, das Jacksonville Sheriff's Office bei Facebook veröffentlichte und später von Dragich bei Instagram geteilt wurde, ist der Beweis: Der 35-Jährige nahm es tatsächlich barfuß mit dem Mega-Reptil auf.