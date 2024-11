Vermisste 31-Jährige tot im Koffer aufgefunden!

Budapest (Ungarn) - Die seit mehreren Tagen vermisste amerikanische Touristin, Mackenzie Michalski (†31), wurde tot in einem Koffer aufgefunden. Ein Mann wurde inzwischen festgenommen und steht unter Verdacht, sie ermordet zu haben.

Später führte er die Polizei zu dem Ort, an dem er die Leiche versteckt hatte.

Der 37-jährige irische Staatsbürger wurde wenig später festgenommen. In seiner Befragung gestand er, Mackenzie getötet zu haben, erklärte jedoch, es sei ein Unfall gewesen. Er sitzt inzwischen in Haft und wird wegen Mordes angeklagt.

Während der intensiven Suche identifizierte die Polizei einen Mann, der mit der Vermissten in mehreren Lokalen gesehen worden war.

Die Amerikanerin wurde zuletzt am Dienstag in einem Nachtclub gesehen, bevor sie dort spurlos verschwand, berichtete das Polizeipräsidium Budapest auf Facebook .

Dann mietete er ein Auto und versteckte das Gepäckstück in einem Waldstück.

Um den Mord zu vertuschen, reinigte der Mann seine Wohnung und verstaute die Leiche der Frau im Kleiderschrank, bevor er sie später in einen Koffer packte.

Demnach sollen sich die Amerikanerin und der Verdächtige in einem Nachtclub getroffen und anschließend gemeinsam weitergezogen sein, wie die Ermittler berichteten.

Am Samstag gab die Polizei in Budapest neue Details zum Mordfall bekannt.

Freunde von Mackenzie gründeten eine Facebook-Gruppe, um nach Hinweisen auf den Verbleib der Amerikanerin zu suchen. © Screenshot/Facebook/Find Mackenzie Michalski

Mackenzie lebte in Portland, Oregon, und war mit einer Gruppe von Freunden durch Europa gereist, bevor sie sich am Montag in Ungarn von ihnen trennte.

Laut einer Freundin hatte die Amerikanerin geplant, noch eine Nacht in Budapest zu bleiben, bevor sie am Dienstag ihren Rückflug antreten wollte.

Allerdings checkte die 31-Jährige nicht aus dem Airbnb aus, das sie sich mit ihren Freundinnen teilte, und verpasste ihren Flug.

Besorgt gründeten ihre Freunde eine Facebook-Gruppe, um nach Hinweisen auf den Verbleib der Amerikanerin zu suchen.

Am Freitag gab die Familie der Frau die tragische Nachricht bekannt, dass ihre Tochter tot sei.