Nach Spinnenbiss: US-Musiker verliert fast sein Bein!

Atlanta (USA) - US- Musiker Gabe Lustman (30) hatte Glück im Unglück: Der Sänger hätte beinahe sein Bein verloren - durch einen Spinnenbiss, den er zunächst für einen harmlosen Mückenstich hielt.

Gabe Lustman (30) wurde von einer Giftspinne gebissen. © Montage: Screenshot/Instagram/gabelustman

Dass man im Sommer immer mal wieder von Juckreiz geplagt wird, ist nicht ungewöhnlich. Das dachte sich auch der amerikanische Singer-Songwriter Gabe Lustman, als sein Bein im August zu zwicken begann und er sich immer wieder kratzen musste.



Er habe zunächst an "einen Mückenstich oder so etwas" gedacht, erzählte der 30-Jährige der New York Post. Doch mit der Zeit habe die Stelle sich verfärbt, erinnerte sich Lustman. "Ich dachte, ich hätte mir das Bein gestoßen, weil es wie ein Bluterguss aussah. Wie ein blauer Fleck."

Von da an wurden die Beschwerden des R'n'B-Künstlers immer schlimmer. Nur einen Tag später habe er sich so krank gefühlt, dass er eine Klinik aufgesucht habe.

Dort erfuhr der Amerikaner, dass sein Bein infiziert war - durch den Biss einer giftigen Braunen Einsiedlerspinne, der ihn im schlimmsten Fall sogar hätte töten können.



Doch der Gang ins Krankenhaus konnte Lustman gerade noch rechtzeitig retten: Wäre der Musiker nur etwas später gekommen, hätte sein Bein amputiert werden müssen, sagten ihm die Ärze. "Ich habe gewartet, bis ich nicht mehr gehen konnte, ich humpelte. Ich konnte keinen Druck auf mein Bein ausüben."

Er habe wirklich große Angst gehabt, gab der 30-Jährige zu, und fühle sich nun "sehr gesegnet" und "dankbar, dass ich es geschafft habe".

Inzwischen geht es dem Sänger besser, auch wenn er sein Bein immer noch nicht voll belasten kann und die Haut rund um die Bisswunde noch trocken und vernarbt ist.