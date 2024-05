Nach Tod einer Deutschen in Argentinien: Neue Details kommen ans Licht!

San Juan (Argentinien) - Nach dem Fund einer toten Frau aus Deutschland in einem argentinischen Nationalpark gab die Polizei weitere Details zu der Todesursache bekannt.

Rettungskräfte suchten nach Julia H. (†19), nachdem sie von einer Wanderung nicht mehr zurückgekehrt war. © ---/dpa

Zu dem Unfall, bei dem die 19-jährige Frau in Argentinien ums Leben gekommen war, gibt es endlich Informationen. Julia H. soll laut Obduktion kein Opfer eines Verbrechens geworden sein!

Die Untersuchung der jungen Frau ergab schwere Hirn- und Kopfverletzungen, so die Polizei laut "T-Online". Diese seien dementsprechend infolge eines Sturzes eingetreten. Weiterhin soll die 19-Jährige auch noch mehrere Beckenbrüche erlitten haben.

Am 23. Mai dieses Jahres war die Deutsche zu einer Trekking-Tour gestartet - allein. Ihr Ziel erreicht sie jedoch nicht, man fand sie in einer etwa 30 Meter tiefen Schlucht in der Nähe des Wanderwegs.

Es wird von einem tragischen Unfall ausgegangen.

Argentinischen Medienberichten zufolge prüfe man seitens der Verantwortlichen nun, Richtlinien zur Durchführung von Trekking-Touren in der Provinz San Juan zu etablieren, um gefährliche Alleingänge und Unfälle in Zukunft zu vermeiden.