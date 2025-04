Mädchen (†17) liegt neun Stunden tot im Bad - weil sich Rettungskräfte streiten

Johnstone (Schottland) - Die 17-jährige Lucy Grant erlitt in ihrem Haus im schottischen Johnstone einen tödlichen Anfall - doch ihre Leiche wurde mehrere Stunden lang nicht abtransportiert, weil Polizei und Rettungsdienst diskutierten.

Es dauerte mehrere Stunden, bis die Verstorbene (†17) von einem Krankenwagen abtransportiert wurde. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Die Schülerin, die nach einem Anfall zu Hause verstarb, lag neun Stunden lang auf dem Boden, weil die Behörden sich darüber stritten, wer für den Transport ihrer Leiche verantwortlich ist. Das berichtet der Daily Record.

Ihre Eltern, Lynette (44) und Stuart (38), hatten gegen 10 Uhr am 15. April bemerkt, dass Lucy nicht mehr reagierte, und versuchten ihre Tochter wiederzubeleben. Noch bevor der Notarzt eintraf, war das Mädchen bereits verstorben.

Der Tod wird noch als ungeklärt behandelt, doch es wird davon ausgegangen, dass ein epileptischer Anfall die Ursache war. Im Vorjahr war bei ihr Epilepsie diagnostiziert worden.

Nachdem die Rettungskräfte am Tatort eingetroffen waren, gerieten diese in einen Streit darüber, wer für den Abtransport der Leiche verantwortlich war. Der Albtraum, der im Beisein der Familie ausgetragen wurde, endete erst, nachdem ein Kriminalbeamter angekommen war. Dieser forderte einen privaten Krankenwagen an, der die 17-Jährige schließlich abtransportierte.