Den Haag (Niederlande) - Die niederländischen Gefängnisse sind nach Angaben der Regierung so voll, dass es keinen Platz mehr für neue Verurteilte oder Festgenommene gibt.

Vorerst geht es um eine Verkürzung der Strafen von drei Tagen. Doch die soll auf eine Woche erweitert werden. Auch der Erlass einer Strafe sei möglich, sagte die Staatssekretärin. "Ich kann das nicht ausschließen, so schlimm ist es."

Straftäter würden daher ab nächster Woche vorzeitig entlassen, teilte die zuständige Staatssekretärin im Justizministerium, Ingrid Coenradie (36), dem Parlament in Den Haag mit. Die Staatssekretärin ist nach eigenen Angaben im Gespräch mit Estland, ob dort Zellen gemietet werden können.

In den vergangenen Monaten waren bereits Menschen vorzeitig entlassen oder die Haftzeiten von Straftätern ausgesetzt worden, bis eine Zelle frei war. Noch vor wenigen Jahren hatte es in den Niederlanden eine Überkapazität an Zellen gegeben. Gefängnisse waren dann geschlossen oder umgebaut worden.