Niederländische Schönheit knallt bei Auftritt böse auf die Bühne!

Die 19-Jährige nahm ihr Missgeschick mit Humor. © Screenshot/Instagram/@roxy.dekkerr

In ihrer Instagram-Story teilte Dekker anschließend einige Beiträge ihrer Fans, die sich erkundigten, ob es ihrem Popstar den gut gehe. Ja, erklärte Dekker und zeigte sich humorvoll.

"Was bin ich doch schön gefallen!", schrieb sie zu einem Selfie, das sie ebenfalls in ihrer Story veröffentlichte. Dort lud sie direkt auch "noch nähere" Clips ihres Sturzes hoch. Am Samstag folgte ihr perfekter Unfall-Schnappschuss in einer Bild-Collage.

"Lowlands 2024 mit einem Knall beendet", schrieb sie zu ihrem neuesten Beitrag. Sehr passend.

Obwohl der Aufprall wirklich gefährlich aussah, scheint der Sängerin glücklicherweise nichts passiert zu sein.