Nächster Soldat flieht von Nord- nach Südkorea

Blick von Südkorea auf die Grenze zu Nordkorea. © dpa/AP/Ahn Young-joon

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, soll ein Mann in militärischer Uniform am Dienstagmorgen im Osten der koreanischen Halbinsel übergelaufen sein. Dort wurde er von südkoreanischen Wachposten in Gewahrsam genommen. Genauere Details sind bislang unklar.

Die Flucht erfolgte nur knapp zwei Wochen, nachdem ein Nordkoreaner über die Seegrenze nach Südkorea geflohen war. Laut Medienberichten könnten die Fluchtfälle im Zusammenhang mit den jüngsten Maßnahmen der psychologischen Kriegsführung durch das südkoreanische Militär stehen.

Südkorea hat entlang der Grenzregion riesige Lautsprecheranlagen aufgestellt und beschallt den hermetisch abgeriegelten Staat mit Propaganda-Botschaften.

Insbesondere vor der Corona-Pandemie und der anschließenden Grenzschließung durch Nordkorea hatten jedes Jahr zahlreiche Nordkoreaner auf der Suche nach einem besseren Leben ihr verarmtes und autoritär regiertes Land verlassen.