Wohnen in NRW wird noch teurer: Was der Grund dafür ist

Düsseldorf - Kräftig steigende Kommunalgebühren verteuern nach Angaben des Bundes der Steuerzahler vielerorts das Wohnen in Nordrhein-Westfalen weiter.

Die Abwassergebühren in Nordrhein-Westfalen sind stark gestiegen, wie Rik Steinheuer, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler, erklärt hat. © Volker Danisch/dpa

Die Abfallgebühren stiegen 2026 im Landesdurchschnitt um 5 Prozent und die Abfallgebühren um 4 Prozent. Dieser Gebührenanalyse liegt ein Musterhaushalt mit vier Personen und entsprechenden Mengen zugrunde.

"Wenn über bezahlbares Wohnen gesprochen wird, dann denken viele zuerst an die Miete, vielleicht noch an die Grundsteuer. Aber auch die kommunalen Gebühren entscheiden darüber, ob Wohnen bezahlbar bleibt", betonte der Vorsitzende des Verbandes in NRW, Rik Steinheuer.

Die Gebühren stiegen im Landesdurchschnitt deutlich stärker als die allgemeine Preisentwicklung.

Bei den Abwassergebühren gebe es inzwischen fast schon flächendeckend Erhöhungen: Von den landesweit 396 Kommunen hätten 272 hier an der Preisschraube gedreht.

Schon 113 Kommunen verlangten mehr als 1000 Euro jährlich für den Musterhaushalt. Vor sechs Jahren seien es nur 21 Kommunen gewesen. Die hohen Gebühren würden somit zunehmend zum Normalfall.