14-Jähriger klaut Auto, baut Unfall und flieht zu Fuß vor der Polizei

Wien - In der österreichischen Hauptstadt kam es am Samstag zu einem Autodiebstahl mit Unfall-Folge. Ausgerechnet ein 14-Jähriger soll dafür verantwortlich sein!

Die Polizei verfolgte den 14-jährigen Ganoven in Wien. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1

Gegen 14.15 Uhr habe der Jugendliche in der Garderobe einer Sporthalle einen Autoschlüssel und weitere Wertgegenstände geklaut, informierte die Polizei in Wien am heutigen Sonntag.

Mit dem Schlüssel öffnete er ein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Einrichtung. Dann stieg er ein und fuhr kurzerhand los.

Dem Besitzer (55) des Wagens fiel das natürlich auf. Er alarmierte sofort die Polizei und startete die Ortung seines Autos mit einer Handy-App.

Die Uniformierten verfolgten den Jungen virtuell - und rasch auch auf den Straßen. Als der 14-Jährige bemerkte, dass er gejagt wird, startete er eine rasante Flucht "mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit durch die Gassen", wie die Polizei mitteilte.

Letztlich crashte er nach kurzer Zeit gegen eine Laterne sowie einen Baum. Ans Aufgeben dachte der Jungspund aber trotzdem er nicht. Er rannte einfach los.