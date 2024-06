Bibel-Verbot an Schule: "Das wäre Mohamed gegenüber nicht fair"

Wien (Österreich) - Ein Schüler möchte aus der Bibel vorlesen, die Lehrerin stellt sich aber quer - aus Fairness gegenüber anderen Weltanschauungen und Glaubensausrichtungen. Ein Vorfall, der sich laut " Kronen Zeitung " genau so zugetragen haben soll. Ort des Geschehens: Eine weiterführende Schule in Wien .

"Mein Sohn liest gerne in der Bibel, dass er das in der Schule nicht darf, verstehe ich nicht", so der Vater im Gespräch mit der Tageszeitung.

Der Vorfall schlägt nicht nur in den Medien große Wellen, sondern ruft sogar Politiker auf den Plan. So hat sich bereits am gestrigen Dienstag die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) zu den Vorkommnissen geäußert: "Das ist absolut nicht zu akzeptieren und erfordert Konsequenzen. Es muss geklärt werden, ob die Lehrkraft aus eigenen Stücken so gehandelt hat oder ob sie für sich selbst Konsequenzen gefürchtet hat, sollte sie aus der Bibel vorlesen lassen", heißt es in einer Mitteilung der rechtspopulistischen Partei.

Des Weiteren betonte der FPÖ-Wien Bildungssprecher Maximilian Krauss (31): "Oft stehen Lehrer unter Druck - sei es durch die rote Bildungspolitik oder durch radikale muslimische Eltern - besonders zurückhaltend bei der Vermittlung christlicher Werte zu sein".

Das Bildungsministerium hat sich bisher nicht zu den Geschehnissen geäußert, verweist lediglich auf die Bildungsdirektion.