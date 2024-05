Winzer macht Umbauarbeiten in Weinkeller, plötzlich stößt er auf diesen Mega-Fund

Wien (Österreich) - In einem Weinkeller in Österreich ist der Winzer bei Umbauarbeiten auf Mammutknochen gestoßen, die Archäologen auf ein Alter von 30.000 bis 40.000 Jahren datieren.

In diesem Weinkeller wurde der spektakuläre Fund gemacht. © H. Parow-Souchon/ÖAW-ÖAI/dpa

Nach der Meldung des Fundes in Gobelsburg an das Bundesdenkmalamt hätten Archäologen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Mitte Mai mit den Grabungen begonnen, teilte die ÖAW mit.

Mittlerweile gehe man davon aus, dass es sich bei den Mammutüberresten um den "bedeutendsten Fund dieser Art seit mehr als 100 Jahren" handle. Über den Fund hatten zuerst die "Niederösterreichischen Nachrichten" berichtet.

Inzwischen hätten die Experten mehrere Schichten mit Überresten der gigantischen eiszeitlichen Tiere freigelegt. Es dürfte sich um Knochen von mindestens drei Tieren handeln.

"Eine so dichte Knochenlage von Mammuts ist selten", sagte die Leiterin der vom Bundesdenkmalamt und dem Land Niederösterreich finanzierten Grabung, Hannah Parow-Souchon. Es könnte sich um einen Ort handeln, an dem Steinzeitmenschen einst die massigen Tiere in eine Falle getrieben und getötet hätten.

Von der nicht alltäglichen Auffindesituation erhofften sich die Forscher neue Hinweise darauf, wie die Menschen damals die Jagd auf die Tiere organisiert hätten.