Leichenfund gibt Rätsel auf: Frau sitzt halb skelettiert auf Stein

Niederösterreich - Schock-Fund in Österreich : In einem Waldstück nahe Wien wurde eine stark verweste Frau entdeckt – sitzend auf einem Stein. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Die verweste Leiche saß auf einem Stein in einem Bachbett. (Symbolfoto) © 123rf/miklyxa

Am 3. August ging eine Spaziergängerin nichtsahnend durch ein Waldstück westlich von Weidlingbach. Um 16.45 Uhr machte sie den grausamen Fund.

Auf einem großen Stein in einem Bachbett saß eine tote Frau, bereits halb-skelettiert. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, scheint auch niemand die Verstorbene zu vermissen.

Nach einer Obduktion konnte die Polizei inzwischen ein Fremdverschulden ausschließen.