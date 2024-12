Hotelpersonal macht Horror-Fund: Babyleiche in Müllsack entdeckt

Wien - Als die Ärzte eine junge Frau untersuchten, merkten sie schon, dass etwas nicht stimmte. Dann kam es in einem Wiener Hotel zu einem Horror-Fund, der Licht ins Dunkel brachte.

In einem Müllsack fand das Hotelpersonal die Leiche des Babys. (Symbolbild) © Fotomontage: Max Slovencik/APA/dpa, Haertelpress

Wie die Kronen Zeitung berichtet, wurde am vergangenen Montag in Wien-Simmering der Rettungsdienst alarmiert. In einem Hotel trafen die Einsatzkräfte auf ein junges Paar, wobei die Frau stark aus ihrem Unterleib blutete.

Schnell wurde die 21-Jährige in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. Dort äußerten die Ärzte den Verdacht, dass die Verletzungen der jungen Frau an einer vor Kurzem geschehenen Geburt liegen könnten.

Die junge Frau bestritt diesen Vorwurf und auch ihr 25-jähriger Lebensgefährte gab an, dass er nichts von der Schwangerschaft seiner Freundin wusste.