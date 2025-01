Österreich hat einen neuen Regierungschef! Er wird Interimskanzler

Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (55) soll in Österreich während der aktuellen Phase der Regierungsbildung geschäftsführend das Amt des Kanzlers ausüben. Das gab das Büro von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (80) bekannt.

Alexander Schallenberg (55, ÖVP) war vor seiner Ernennung zum Regierungschef als österreichischer Außenminister tätig. © Virginia Mayo/AP/dpa

Am Wochenende hatte der bisherige Regierungschef Karl Nehammer (52) seinen Rückzug bekannt gegeben, nachdem seine Bemühungen zur Bildung einer Koalition aus Mitte-Parteien gescheitert waren.

Er will den Rücktritt am Freitag formell vollziehen. Am selben Tag soll Schallenberg zusätzlich zu seinem Ministeramt kommissarisch die Verwaltung des Bundeskanzleramtes und den Vorsitz der Regierung übernehmen.

Präsident Van der Bellen hatte den Chef der rechtspopulistischen FPÖ, Herbert Kickl (56), am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt. Dieser will eine Koalition mit der konservativen ÖVP bilden.

Der ÖVP-Politiker Schallenberg will einer FPÖ-geführten Regierung nicht angehören. Der 55-Jährige dient seit 2019 als Chefdiplomat Österreichs - mit einer kurzen Unterbrechung: Auch Ende 2021 übernahm er in einer politischen Übergangsphase für einige Wochen das Kanzleramt.

Nun hat er die Aufgabe, das bisherige Kabinett aus konservativen und Grünen Ministern übergangsweise fortzuführen.