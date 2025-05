Samtpfoten in Not: Pelzige Überraschung bei Feuerwehreinsatz

Waidhofen/Ybbs (Österreich) - Feueralarm in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Österreich ! Doch neben den Anwohnern mussten auf einmal auch vier Katzen vor den Flammen gerettet werden.

Als kleine Erinnerung an den tierischen Einsatz musste natürlich noch ein Bild geschossen werden. © BFKDO Amstetten

In einer Pressemitteilung berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando über seinen Einsatz, der sich am Samstagabend gegen 18 Uhr in Waidhofen an der Ybbs, einem kleinen Ort in Österreich, ereignet hat.

So waren insgesamt 63 Einsatzkräfte aus drei verschiedenen Orten angerückt, um einen Gebäudebrand im Inneren eines Wohnkomplexes zu löschen. Demnach soll in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen sein, welches das gesamte Treppenhaus in einen dichten und giftigen Rauch gehüllt hat.

In einem dreistündigen Einsatz schafften es die Feuerwehrleute, den Brandherd zu bekämpfen und die Anwohner aus ihren Wohnungen zu evakuieren.

Neben den menschlichen Bewohnern konnten auch insgesamt vier niedliche Hauskatzen vor den Flammen beschützt und gerettet werden.