Raser flüchtet mit Tempo 250 vor Polizei und baut Unfall: Fünf Verletzte!

Wels (Österreich) - Auf der waghalsigen Flucht vor der Polizei werden am Ende der Raser, seine Beifahrerin, zwei Polizisten und ein weiterer Verkehrsteilnehmer verletzt. Die Liste der Delikte ist lang.

Dabei wurden am Ende fünf Menschen - darunter zwei Polizisten - teils schwer verletzt, wie die Behörden berichteten.

Mit Tempo 250 hat ein 20-Jähriger in Österreich versucht, nach einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entkommen.

Schließlich krachte er mit 160 Kilometern pro Stunde im Raum Wels in Oberösterreich an einer Kreuzung in mehrere stehende Fahrzeuge, darunter war der Wagen einer Zivilstreife der Polizei.

Dabei wurden ein Polizist, eine Polizistin und ein Autofahrer verletzt. Auch der Raser und seine Beifahrerin erlitten Blessuren.

Das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen, die Kennzeichen gestohlen, und der Raser hatte obendrein keinen Führerschein.