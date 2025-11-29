Rebellische Nonnen besetzen Kloster: Nun entscheidet Vatikan über ihr Schicksal

Elsbethen (Österreich) - Nachdem drei Nonnen ihr ehemaliges Kloster in Elsbethen (Salzburg) besetzten und ihren Alltag auf dem Instagram -Kanal " nonnen_goldenstein " teilten, sorgte dies für ordentlich Wirbel. Trotz der rebellischen Aktion sollen die über 80-Jährigen dort weiter wohnen bleiben dürfen. Ihr Aufenthalt ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft - für das Trio unakzeptabel.

Zusammen leiten Schwester Rita (82, l.), Schwester Regina (86) und Schwester Bernadette (88) den Instagram-Kanal "nonnen_goldenstein". © Noah Hatz/dpa

Im Winter 2023 wurden die letzten drei Goldenstein-Nonnen unfreiwillig ausquartiert. Anfang September verließen Schwester Rita, Schwester Regina und Schwester Bernadette ihr zugewiesenes Altersheim, weil sie dort nicht länger leben wollten.

Die Instagram-Stars verschafften sich Zutritt zum leerstehenden Kloster im Schloss Goldenstein bei Salzburg, wo sie zuvor jahrzehntelang gewohnt und in der Klosterschule gearbeitet hatten.

Die betagten Ordensschwestern hatten zuletzt ein Angebot zum Verbleib im Schloss "Goldenstein" aus juristischen Gründen abgelehnt. Nun will der zuständige Stiftsleiter, Propst Markus Grasl, die Angelegenheit vom Vatikan entscheiden lassen, wie sein Sprecher der Deutsche Presse-Agentur sagte.

Der kirchliche Amtsträger werde die für Ordensangelegenheiten zuständige Vatikanbehörde einschalten, sagte der Sprecher.

Grasl habe alle Wünsche der über 80-jährigen Nonnen berücksichtigt, doch die hätten den Vorschlag kategorisch zurückgewiesen. "Was soll man ihnen noch geben, noch ermöglichen?", fragte sich der Sprecher.