Anschlags-Alarm in Wien: So kam die Polizei dem Taylor-Terror auf die Schliche

In diesem Kontext seien auch Informationen zur Bedrohung der Konzerte von Taylor Swift (34) in Wien an österreichische Partner geflossen.

Der 19-jährige Hauptverdächtige hatte einen "Treueschwur" auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) abgelegt. Er gestand am Donnerstag, er habe bei dem mit Sprengstoff sowie Hieb- und Stichwaffen geplanten Angriff vor dem Veranstaltungsort sich selbst und eine große Zahl an Menschen töten wollen.

Der 19-Jährige und ein 17-Jähriger befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Am heutigen Freitag nahmen die Sicherheitsbehörden einen weiteren Verdächtigen fest, der mit dem Hauptverdächtigen in Kontakt gestanden und sich ebenfalls dem IS verpflichtet habe.

Der Veranstalter der von Donnerstag bis Samstag geplanten Taylor-Swift-Konzerte hatte bereits am Mittwoch alle drei Auftritte in der österreichischen Hauptstadt abgesagt.