Ostern ohne Eier? Geht! Das sind zwei witzige Hühnerei-Alternativen

Syracuse (USA) - "Not macht erfinderisch." Dieses Sprichwort ist gar nicht so weit hergeholt. In Amerika sind aufgrund der Vogelgrippe derzeit die Eier knapp und das ausgerechnet vor Ostern. Doch diese kreativen Lösungen könnten das Fest für viele noch retten.

Mit ganz viel Freude bemalten die Mitglieder der Organisation "This is CNY" ihre eigenen Oster-Salzkartoffeln. © Fotomontage: Screenshot: x.com/ThisisCNY

Laut einem Bericht des Nachrichtenportals "NewsX" verbreiten momentan unzählige Influencer in den sozialen Medien ihre Art, um das Osterfest in den Vereinigten Staaten zu retten. So sind Hühnereier in den letzten Jahren immer teurer und so auch die traditionelle Eierjagd an den Feiertagen zu einem kostspieligen Unterfangen geworden.

Die Lösung ist ganz einfach! Einige Amerikaner haben sich in ihrem Haus oder in ihrem Garten umgeschaut und Eier-artige Alternativen gefunden, die auf den ersten Blick nicht von der tierischen Vorlage zu unterscheiden sind. So geht der Trend derzeit zur "Oster-Kartoffel". Die Organisation "This is CNY" im Bundesstaat New York eine Aktion ins Leben gerufen, bei der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einer kleinen Challenge versuchen "Die schönste Oster-Salzkartoffel der Welt" zu erschaffen.

Auf der Social-Media-Plattform X zeigen sie den Prozess und später auch die Ergebnisse ihres Experiments und wenn man es nicht wüsste, könnte man denken, dass da tatsächlich echte, kleine Ostereier liegen.