Paar besucht Freizeitpark: Was Mann plötzlich tut, lässt Herzen schmelzen

Ein paar Sekunden nach diesen ungläubigen Blicken waren Dave (28) und seine Freundin Lexi (27) verlobt. © Screenshot/TikTok/bigl3x

Schauplatz war die über den US-Bundesstaat Florida hinaus bekannte Florida State Fair. Dort wollte Dave die Weichen für die Zukunft stellen und seiner Liebsten einen Heiratsantrag machen.

Wie People berichtete, lernten sich die beiden 2014 kennen und waren zuvor schon zweimal auf der Vergnügungsmeile zu Besuch. Dabei entdeckte das Paar den Stand von Karikaturist Damion Dunn, ließ sich von dem Künstler zeichnen.

Die Porträts kamen so gut an, dass Dave Dunn zum Komplizen machte - und vor seinem jüngsten State-Fair-Besuch mit ins Antragsboot holte. Die Idee: Dunn sollte das Paar - so wie die beiden Male zuvor - porträtieren. Nicht einfach so, sondern mit dem Motiv, wie Dave vor seiner Lexi auf die Knie fällt.

Gesagt, getan. Am 16. Februar war es schließlich so weit, die Verliebten brachten sich vor Dunns Staffelei in Position, der machte sich ans Werk und fertigte das Porträt mit dem zuvor abgestimmten Motiv.