Paar findet Tresor in altem Haus: Mit dem Inhalt hat niemand gerechnet

Die Klempner rückten dem Safe mit einem Hammer zu Leibe. Vergebens. Jetzt war ihr Ehrgeiz geweckt. Sie wollten wissen, was sich im Tresor befindet. "Alles andere ist mir jetzt egal", ist von einem der Handwerker im Video zu hören. Er startete einen neuen Versuch, diesmal mit einer Bohrmaschine.

Die Aufnahmen veröffentlichte er später bei TikTok , dort erreichten sie mehr als acht Millionen Klicks. Besonders spannend: Der Tresor war gar nicht so leicht aus dem Boden zu bekommen - geschweige denn, zu öffnen.

Sie stießen zuerst auf etwas Rundes, dann auf ein Viereck. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um einen Tresor mit Zifferblatt handelte. "Ich mache das seit zwanzig Jahren und habe so etwas noch nie gesehen", so einer der Klempner, während Bauherr Josh alles filmte.

Josh und Emily fanden eine Zeitung vom 22. Oktober 1977 und eine goldene Kugel im Safe unter dem alten Dielenboden. © Montage: Screenshots/TikTok/brooks_renovation

Durch ein gebohrtes Loch führte Josh eine Kamera ins Innere des Kastens im Boden, konnte aber nur einen runden Gegenstand erkennen. Danach setzten die Bauprofis dem Treiben ein Ende und stemmten den Safe auf.

"Da ist etwas drin", rief einer der Handwerker in Richtung Josh. War es ein Brief? Nein! Bei genauerem Hinsehen kam eine gefaltete Zeitung zum Vorschein. Laut Mirror handelte es sich dabei um eine Ausgabe der "The Sun" vom 22. Oktober 1977.

Das Exemplar war noch so gut erhalten, dass Josh und sein Bautrupp im Sportteil sogar noch die Schlagzeile lesen konnten, dass der englische Fußball-Kult-Trainer Brian Clough seiner Zeit einen neuen Job ergattert hatte. Eine weitere Zeile trug den lesenswerten Titel "Wie der sexy Pfarrer mich verführte".

Der kleine, runde Gegenstand entpuppte sich derweil als goldene Kugel. Vielleicht eine Art Anhänger? Josh war von seinem Dielenfund begeistert - und erleichtert zugleich: "Ich bin froh, dass die Kinder nicht hier waren, als ich die Seite 3 aufgeschlagen habe", bilanzierte der Engländer. Dort wartete die Boulevardzeitung "The Sun" damals mit nackten Tatsachen auf. Mittlerweile wurden die Oben-ohne-Girls abgeschafft.