Paar findet Zettel mit mysteriöser Botschaft auf der Straße: Drei Wörter sorgen für Rätselraten

Chicago (USA) - Es sind nur drei Worte, dennoch haben sie für ein Pärchen aus den USA eine ganz besondere Bedeutung. Wem jetzt "Ich liebe dich" in den Sinn kommt, der liegt weit daneben. Denn mit Liebe und Romantik haben die Begriffe wahrscheinlich mal so gar nichts zu tun.

Drei mysteriöse Begriffe machen den Zettel so besonders. "DESTROY WITH MOUTH", also frei übersetzt "mit dem Mund zerstören", lässt reichlich Raum für Fantasie und Spekulation.

Denken die beiden an damals zurück, kommt ihnen direkt ein blauer Zettel in den Sinn. Der fiel Austin und Zack nämlich bei einem Spaziergang durch die Straßen ihrer neuen Heimat ins Auge.

An dieser Wand hängen Austin und Zack Kuriositäten aus ihrem Alltag auf. Auch den blauen Post-it, oben rechts. © Screenshot/reddit/Affectionate-Dog2291

Wer sollte also was mit dem Mund in Stücke reißen? Austin und Zack haben bislang noch keine Antwort gefunden. Vielmehr erfreut sich das Paar an seinem simplen Straßenfund.

Mittlerweile hat der Zettel sogar einen prominenten Platz in der Wohnung der Amerikaner gefunden. Er hängt gerahmt an einer Wand, die voll behangen mit Kuriositäten ist.

"Einige der Stücke haben eine Geschichte oder sind zumindest von lokalen Künstlern. Es sind einfach kleine Dinge, die wir finden und die uns glücklich machen", sagte Austin. Etwa alle zwei Jahre werden die Erinnerungsstücke ausgetauscht. Der blaue Post-it hat gute Chancen, länger bleiben zu dürfen.

Zumindest dann, wenn Nutzer der Plattform Reddit ein Wörtchen mitreden dürften. Dort hatten Austin und Zack zuerst über die kryptischen drei Wörter berichtet - und sorgten damit für Begeisterung. Was der Autor aber mit seiner Botschaft sagen wollte, das wusste niemand zu beantworten.