Paar küsst sich in TikTok-Video - und wird öffentlich mit Stockschlägen bestraft

Banda Aceh (Indonesien) - Weil sie sich in einem TikTok-Video geküsst hatten, sind ein Mann und eine Frau in der indonesischen Provinz Aceh öffentlich gezüchtigt worden. Sie erhielten am Donnerstag in einem Park in der Hauptstadt Banda Aceh jeweils 21 Stockschläge, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dutzende Schaulustige schauten dabei zu und forderten teilweise sogar eine härtere Vollstreckung der Strafe.

Der Mann musste die Schläge öffentlich über sich ergehen lassen. © CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

Das unverheiratete Paar, dessen Alter nicht angegeben wurde, war angezeigt worden, weil es sich in einem Livestream auf der Videoplattform TikTok geküsst hatte.

Wie der Chef der Scharia-Polizei in Banda Aceh, Muhammad Rizal, sagte, wurde bei den Ermittlungen ein "eindeutiger Verstoß" gegen das islamische Scharia-Recht festgestellt - und zugleich der erste in einem Onlinedienst.

Im mehrheitlich muslimischen Indonesien ist Aceh die einzige Region, in der das strenge Strafrecht der islamischen Scharia gilt. Es sieht die Prügelstrafe für Sex, aber auch für Küsse, Umarmungen oder andere Berührungen zwischen Unverheirateten vor.

Ein weiteres Paar wurde am Donnerstag mit jeweils 27 Stockschlägen für den Austausch von Zärtlichkeiten bestraft. Im Mai waren zwei Männer und zwei Frauen mit jeweils 100 Stockhieben für außerehelichen Sex bestraft worden.