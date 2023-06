Panne bei 274-Meter-Tanker: Suez-Kanal für Stunden dicht - Schlepper ziehen das Schiff weg

Ismailia (Ägypten) - Nicht ging mehr! Im Suezkanal kam es am heutigen Sonntag zu einem Zwischenfall mit einem 274 Meter langen Tanker. Die Besatzung der unter maltesischer Flagge fahrenden "Seavigour" meldete am Morgen ein Problem mit den Maschinen. Sofort eilten mehrere Schlepper zum havarierten Schiff und begannen mit der Bergung.

Die 274 Meter lange und 48 Meter breite "Seavigour" ist in Malta registriert und hat eine Tonnage von 82.000 Tonnen. Zum Vergleich: Das 2022 in Dienst gestellte Kreuzfahrtschiff "AIDAcosma" ist 337 Meter lang und 42 Meter breit.

Seine Behörde habe umgehend drei Schlepper an die Fehlerstelle geschickt, diese haben den Tanker dann zu Kilometer 17 gezogen, wo der Kanal breiter ist, erklärte der Kanal-Chef weiter.

Nach Angaben des Leiters der Kanal-Behörde Generalleutnant Osama Rabie hätten am heutigen Sonntag 60 Schiffe den Kanal passieren sollen.

Das meldete die Kanal-Behörde Suez Canal Authority . Der Zwischenfall ereignete sich demnach kurz vor der Zwölf-Kilometer-Markierung an einem einspurigen Teilstück der wichtigen Wasserstraße, sodass es für mehrere Stunden zu erheblichen Störungen im Schiffsverkehr kam.

Der Rohöltanker "Seavigour" ist 274 Meter lang und 48 Meter breit. © Facebook/Suez Canal Authority

Inzwischen hat sich die Situation an der wichtigen Schifffahrtsverbindung wieder normalisiert. Schiffe können das Nadelöhr zwischen Europa und Asien wieder ungestört passieren.

Gegenwärtig wird der Tanker repariert. Wann die Arbeiten abgeschlossen werden, ist noch unklar. Doch es wird erwartet, dass die "Seavigour" den Kanal aus eigener Kraft verlassen könne.



Immer wieder kommt es am viel befahrenen Suez-Kanal zu Störungen. Erst im Januar lief das Frachtschiff "M/V Glory" bei der Passage durch den Kanal auf Grund. 2021 kam es zu massiven Störungen, als sich das Containerschiff "Ever Given" tagelang im Suez-Kanal verkeilte.

Nach Angaben des Portals Statista querten 2022 mehr als 22.000 Schiffe den 193 Kilometer langen Kanal.