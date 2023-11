Patient stößt Sanitäter aus Krankenwagen: Zuvor leistet er sich noch mehr Entgleisungen

"Es war sehr schmerzhaft - so sehr, dass ich zuerst dachte, ich hätte mir den Arm gebrochen", sagte der 30-Jährige. Derweil er sich auf dem Boden krümmte, stieg der Verantwortliche, ein Patient, der ihn aus dem Auto gestoßen hatte, in aller Seelenruhe aus dem Krankenwagen.

Der Rettungssanitäter krümmte sich vor Schmerzen auf dem Boden. © Screenshots/London Ambulance Service

Weil beide Rettungskräfte lange Haare gehabt hätten, beschimpfte der Patient die Männer mit homophoben Ausdrücken. Damit aber nicht genug. Zu allem Überfluss pinkelte er auch noch mitten in den Krankenwagen.

Damit Vorfälle wie dieser möglichst selten passieren, hat der Ambulance Service mehr als drei Millionen britische Pfund (umgerechnet etwa dreieinhalb Millionen Euro) in die technische Ausstattung seiner Krankenwagen gesteckt. Alle Fahrzeuge seien videoüberwacht.

Allein im Zeitraum April 2022 bis März 2023 habe es 561 Berichte über körperliche Übergriffe auf Rettungsdienstpersonal gegeben. 38 Vorfälle seien von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet worden.



"Unsere Angestellten kommen zur Arbeit, um den Londonern in Zeiten der Not zu helfen. Es ist einer der besten Jobs in der Stadt, aber wir können und werden keine Gewalt oder körperliche Bedrohung gegen sie akzeptieren", sagte der leitende Rettungssanitäter Dr. John Martin.