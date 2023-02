Pinker Delfin beißt 28-Jähriger fast den Fuß ab: Der Grund ist zum Kopfschütteln!

Santa Rosa de Yacuma (Bolivien) - Es sollte der schönste Urlaub ihres Lebens werden, stattdessen verlor sie es fast. Während des Schwimmens in einem idyllischen Fluss biss ein pinker Delfin einer Frau fast den Fuß ab!

Die 28-jährige Clare Bye wollte eigentlich sieben Monate lang durch Südamerika reisen. Wegen des Vorfalls brach sie die Reise nach drei Monaten ab. (Symbolbild) © 123rf/edel68

Claire Bye (28) schwamm mit weiteren Touristen in einem Fluss in Bolivien, als sie ein Süßwasserdelfin angriff. Zuerst versuchte die Britin noch, den pinken Flussdelfin abzuschütteln, doch das Tier hatte sich festgebissen. Die 28-Jährige schrie nach Hilfe und mit der Unterstützung von Zuschauern wurde sie aus dem Wasser gezogen.

Doch da hatte der fischige Angreifer schon einigen Schaden an ihrem Fuß angerichtet. Das Blut lief in Strömen und die Verletzte wurde unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht.

"Ich habe noch nie solche Schmerzen gespürt. Ich erinnere mich, dass ich den Delfin aus dem Augenwinkel gesehen habe, und dann hat er sich plötzlich auf mich gestürzt. Es war kein niedlich aussehender Delfin, an die ich gewöhnt war, er hatte einen riesigen Schnabel mit einem Mund voller stacheliger Zähne", zitiert The Independent die junge Frau.

Ihre Wunde musste mit 32 Stichen genäht werden. Der Zustand von Bye verschlechterte sich allerdings nach vier Tagen aufgrund von unzureichender medizinischer Versorgung drastisch.

Ihr Fuß hatte sich schlimm entzündet und die Infektion begann, sich in ihr Bein auszubreiten. Die junge Frau hatte Todesangst!