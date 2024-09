Herzlos-Eltern wollen Tochter (6) loswerden und stecken sie in Babyklappe - Der Grund ist beschämend

Warschau (Polen) - Unfassbar grausam. Eliza wurde von den eigenen Eltern in die Babyklappe geschoben - obwohl sie schon sechs Jahre alt war. Das kleine Mädchen sei ihnen "zu teuer", erklärten die Grausam-Eltern. Eliza ist jetzt in Sicherheit.

Das kleine Mädchen wurde von den eigenen Eltern grausam ausgesetzt. (Symbolbild) © 123rf/kanzilyou

Das traurige Schicksal des kleinen Mädchens beschäftigt Polen.

Am Abend des 29. August wurde die kleine Eliza in der Babyklappe eines Franziskanerklosters in der Warschauer Innenstadt entdeckt. Nonnen versorgten die verängstigte Sechsjährige. Dann verständigten sie die Polizei.

Der Zeitung Fakt zufolge, erzählte das Mädchen, wie sie mit ihrem Vater nach Warschau gefahren kam, wie sie am Kloster ausstiegen und wie er sie durch die enge Luke schob. Danach fuhr der Mann einfach weg.

Wenig später stand die Identität der Eltern fest. Radek und Wiola lebten bis zuletzt mit ihrer Tochter in der Kleinstadt Nasielsk, etwa 50 Kilometer von Warschau entfernt. Als die Polizei im Wohnhaus eintraf, fanden sie im Flur Elizas gesamtes Spielzeug, berichtet Bild. Verpackt in schwarzen Müllsäcken, bereit wie Abfall entsorgt zu werden.

In einer ersten Vernehmung gaben Radek und Wiola alles zu, versuchten ihre Tat zu rechtfertigen. Sie hätten aus Geldnot gehandelt, behaupteten die Herzlos-Eltern. Die eigene Tochter sei ihnen schlicht "zu teuer" gewesen.