Zigaretten, Alkohol und vieles mehr: Deswegen wird das Einkaufen in Polen bald teurer

Genauso wie der Preis für Tabakwaren wird am März auch der Preis für Alkohol in Polen steigen.

Am stärksten davon betroffen sind vor allem hochprozentige Spirituosen wie Whisky oder Wodka. So wird die Verbrauchersteuer in diesem Jahr erst einmal um fünf Prozent angehoben, was einen Preisanstieg von 0,80 Złoty (umgerechnet 0,19 Euro) für eine 0,5-Liter-Flasche Wodka entspricht.

Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass die Regierung plant, diese Steuer auch in den nächsten Jahren weiter zu erhöhen. So möchte sie den Steuersatz in den Jahren 2026 und 2027 jeweils um weitere fünf Prozent anheben. Ebenso werden die Preise für Tabakwaren in den nächsten Jahren etappenweise erhöht.

Laut dem "Polen Journal" wird die Verbrauchersteuer 2026 um weitere 50 Prozent und im darauffolgenden Jahr 2027 um 25 Prozent steigen.