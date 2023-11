Schwierige Wetter-Bedingungen und Lawinengefahr: Touristen sollen im Ski-Gebiet aufpassen!

Glatteis und Neuschnee sorgen im Tatra-Gebirge in Polen für schwierige Wetterbedingungen. Die Bergrettung warnt Bergwanderer und Touristen vor Lawinengefahr.

Von Simone Bischof

Zakopane (Polen) - Wer jetzt in Polen Urlaub machen will und einen Ausflug ins Tatra-Gebirge plant, sollte nicht ohne warme Sachen und Winterreifen starten, denn starke Winde und Schneefall haben dort die Ski- und Rodel-Saison eingeläutet. Auch vor Lawinenabgängen in dem Gebiet wird bereits gewarnt.

Derzeit sind die Wege in den höheren Lagen des Tatra-Gebirges vereist und mit einer Schicht Neuschnee bedeckt. Wegen eines steckengebliebenen Touristen kam bereits ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. © Screenshot Facebook/Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - TOPR In Zakopane waren in den vergangenen Tagen die ersten Schneepflüge auf den Straßen unterwegs, nachdem die "Winterhauptstadt Polens" mit einer dichten, weißen Flockendecke überzogen wurde, berichtet das polnische Nachrichtenportal Polsat News. Der Freiwillige Tatra-Rettungsdienst (polnisch Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, kurz TOPR) hat zudem die Lawinenwarnstufe 1 herausgegeben, weil aufgrund des Schneefalls ab einer Höhe von 1800 Metern Lawinengefahr besteht. Das teilten die Bergretter unter anderem auf ihrer Facebook-Seite mit. Kleine und mittlere Lawinen könnten demnach auch ohne menschliches Zutun abgehen. Polen Parlamentswahl in Polen: Regierungspartei vorn, aber wird Opposition zum Sieger? An einigen Stellen könne zudem es zu kleinen Schneeverwehungen kommen. Wer eine Bergtour in dem Gebiet plant, dem wird empfohlen, sich vorher auf der Webseite von TOPR über die aktuellen Wetterbedingungen zu informieren.

Die Retter wandten sich weiterhin an Leute ohne Berg-Erfahrung und ohne entsprechende Ausrüstung, damit sie nicht die Wege in den höheren Teilen des Gebirges begehen, stattdessen sollten sie in den Tälern bleiben.

Tourist schafft es nicht alleine ins Tal: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Schneedecke auf dem Berg Kasprowy Wierch beträgt derzeit 36 Zentimeter. Am Montagmorgen sank die Temperatur an der Bergspitze auf minus zehn Grad, sie liegt aufgrund der starken Winde jedoch bei gefühlt minus 14 Grad. Der Kasprowy Wierch ist ein 1987 Meter hoher Berg an der polnisch-slowakischen Grenze. Erst in der vergangenen Woche mussten die Helfer von TOPR einen Touristen retten, der beim Versuch, vom Pass abzusteigen, im oberen Teil des Wanderweges stecken blieb. Der Mann war von den herrschenden Winterbedingungen überrascht worden und kam alleine nicht mehr weiter, teilten die Bergretter in einem weiteren Beitrag auf Facebook mit.