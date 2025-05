Spitzenpolitiker trampelt auf EU-Flagge herum und zündet sie an

Der polnische Politiker Grzegorz Braun (58) scheint einen besonderen Groll gegen die Flagge der EU zu hegen. © Fotomontage: Screenshot: youtube.com/@GrzegorzBraunTV

Sein kurioses Verhalten filmte der polnische Politiker Grzegorz Braun (58) und lud es anschließend auf seinen eigenen YouTube-Kanal hoch.

In dem ersten Video sieht man Braun, wie er im Innenraum des polnischen Industrieministeriums in Kattowitz, in dem sowohl eine polnische als auch eine EU-Flagge hängen, die Flagge der Europäischen Union von ihrem Mast nimmt und den Satz: "Hier ist Polen und nicht Brüssel", sagt.

Anschließend wirft er das Stück Stoff zu Boden und nutzt es als Fußabstreifer. Er selbst bezeichnet sein Verhalten als "parlamentarische Intervention". Laut dem Bericht der polnischen Zeitung "Interia Wydarzenia" hat sich Braun zuvor wegen der "Liquidierung des polnischen Bergbaus" an das Ministerium gewandt - so wie es scheint, hat dieses nicht auf seine Empfehlung gehört.

Nach einer Weile des "Herumtrampelns" donnert der Politiker los: "So ein Land gibt es nicht. Also werden wir keine Zeichen von uns feindlich gesinnten Organisationen in Polen, in einem polnischen Ministerium, zeigen."

Im nächsten Video sieht man Braun, wie er vor dem Gebäude die Flagge mit einer brennbaren Flüssigkeit übergießt und anzündet.