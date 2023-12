Tragödie neben Supermarkt: Mädchen (†14) erfriert bei Eiseskälte

Andrychów (Polen) - In Polen herrscht Bestürzung über den Tod eines 14-jährigen Mädchens, das stundenlang draußen allein in der Kälte saß.

Auch in Polen ist es zurzeit bitterkalt - das wurde einem Mädchen (†14) zum Verhängnis. © Lukasz Gagulski/PAP/dpa

Wie die Agentur PAP am Freitag berichtete, hatte sich das Kind am Dienstag auf den Weg zur Schule gemacht. Es habe seinen Vater angerufen und gesagt, dass es ihm nicht gut gehe - ohne zu sagen, wo es genau war.

Dann habe es sich neben einem Supermarkt auf den Boden gesetzt und sei telefonisch nicht mehr zu erreichen gewesen.

Obwohl das Geschäft an einer Hauptstraße liege, habe stundenlang niemand die Schülerin bemerkt.

Die Polizei habe mit einer Suchaktion begonnen. Als das Mädchen gegen 13 Uhr von einem Freund ihres Vaters gefunden worden sei, sei es bereits sehr stark unterkühlt gewesen.

Der Teenager starb am Mittwochabend in einem Krankenhaus in Krakau (Kraków), wie PAP unter Berufung auf die Polizei berichtete.