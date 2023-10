Wetter-Wahnsinn in beliebtem Urlaubsgebiet! Behörden warnen auch vor Strom-Ausfällen

Zakopane (Polen) - Extrem starke Stürme bedrohen aktuell Bewohner und Touristen in zwei Regionen in Polen .

Außerdem sollen Tiere , insbesondere die, die sich normalerweise im Freien aufhalten, in geeignete Unterkünfte gebracht werden.

Betroffen sind das Tatra-Gebirge (Woiwodschaft Kleinpolen) sowie die Städte Bielsko und Bielsko-Biała (beide Woiwodschaft Schlesien), warnte das Zentrum für Sicherheit auf seiner Webseite sowie in den sozialen Medien.

Auch für den Tatra-Nationalpark liegt eine Warnung vor. Dort können aufgrund der starken Stürme Äste und Bäume auf die Wanderwege stürzen und so eine Gefahr für Gesundheit und Leben darstellen, heißt es auf der Webseite des Nationalparks.

Zudem könne es in den höher gelegenen Bergabschnitten zu Glätte durch Eis kommen, was in dem steilen Gelände wiederum zu gefährlichen Stürzen führen kann.

In Zakopane musste die Feuerwehr am Dienstag bereits zu mindestens 18 Einsätzen ausrücken. Dabei ging es vor allem um die Beseitigung von Bäumen, die der Wind auf die Straßen geweht hatte. Ein Baum krachte auf das Dach eines Wohnhauses.