Rätselhafter Tod: Reality-Star leblos in Abwasserkanal entdeckt
Phuket (Thailand) - Mysteriöser Tod: Die Leiche des britischen Reality-Stars Jordan Wright (†33) wurde in einem Entwässerungsgraben gefunden – zuvor verhielt er sich merkwürdig.
Der leblose Körper des Mannes wurde zwei Tage nach seinem rätselhaften Verschwinden von einem Arbeiter auf einer Baustelle entdeckt. Er soll mit dem Gesicht nach unten im stehenden Wasser gelegen haben, wie die DailyMail berichtet.
Die genaue Todesursache und ob andere daran beteiligt waren, wird derzeit noch ermittelt. Im Hotel sei er laut einem Sprecher aber vermutlich alleine gewesen.
Neu veröffentlichte Überwachungsaufnahmen vom 12. März zeigen jedoch die letzten Momente von Jordan Wright. Darauf ist zu sehen, wie der 33-Jährige in Richtung seines Hotels "COCO Phuket Bangtao Beach" rennt und sich in einer Kurve noch kurz an einem weißen Auto festhält.
Man soll auch gesehen haben, dass Jordan nervös auf und ab lief und anschließend vom Hotelgelände aus auf umliegende Felder stürmte.
Auf dem Ödlandgebiet, wo man seine Leiche fand, gäbe es unglücklicherweise keine Kamerasysteme.
Die genaue Todesursache wird derzeit überprüft
Jordans Handy fand man angeblich in einer nahe gelegenen Bank. Sein Kawasaki-Motorrad stand unauffällig vor dem Hotel geparkt.
Am 13. März fiel den Mitarbeitern erstmals auf, dass der 33-Jährige nicht aufzufinden war. An diesem Tag hätte er auschecken sollen, doch bereits da konnten sie ihn nicht mehr erreichen.
Die Autopsie-Ergebnisse stehen derzeit noch aus. Auch ob sich Drogen in seinem Körper befanden, werde geprüft.
Jordan Wright wurde durch die britischen Shows "Ex On The Beach" und "The Only Way Is Essex" bekannt.
Erst im Dezember vergangenen Jahres kam er durch ein "Digital Nomad Visum" nach Thailand und genoss seitdem sichtlich sein Leben auf der Insel Phuket.
Titelfoto: Instagram/jordanwrights