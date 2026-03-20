Rätselhafter Tod: Reality-Star leblos in Abwasserkanal entdeckt

Phuket (Thailand) - Mysteriöser Tod: Die Leiche des britischen Reality-Stars Jordan Wright (†33) wurde in einem Entwässerungsgraben gefunden – zuvor verhielt er sich merkwürdig.

Der Tod der britischen Reality-Bekanntheit Jordan Wright (†33) wirft derzeit noch viele Fragen auf. © Instagram/jordanwrights

Der leblose Körper des Mannes wurde zwei Tage nach seinem rätselhaften Verschwinden von einem Arbeiter auf einer Baustelle entdeckt. Er soll mit dem Gesicht nach unten im stehenden Wasser gelegen haben, wie die DailyMail berichtet.

Die genaue Todesursache und ob andere daran beteiligt waren, wird derzeit noch ermittelt. Im Hotel sei er laut einem Sprecher aber vermutlich alleine gewesen.

Neu veröffentlichte Überwachungsaufnahmen vom 12. März zeigen jedoch die letzten Momente von Jordan Wright. Darauf ist zu sehen, wie der 33-Jährige in Richtung seines Hotels "COCO Phuket Bangtao Beach" rennt und sich in einer Kurve noch kurz an einem weißen Auto festhält.

Man soll auch gesehen haben, dass Jordan nervös auf und ab lief und anschließend vom Hotelgelände aus auf umliegende Felder stürmte.

Auf dem Ödlandgebiet, wo man seine Leiche fand, gäbe es unglücklicherweise keine Kamerasysteme.