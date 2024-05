Rekordjagd am Mount Everest: Was diesem Bergsteiger jetzt gelang

Kathmandu (Nepal) - Am Mount Everest sind am Sonntag gleich zwei Rekorde aufgestellt worden!

In einem Dorf im Himalaya aufgewachsen, arbeitet er seit mehr als 20 Jahren als Bergführer. Den Mount Everest bestieg er 1994 zum ersten Mal. Seitdem ist er fast jährlich zurückgekehrt, um meist ausländische Bergsteiger bei ihrem Aufstieg zu begleiten.

"In Wahrheit ist es gar nicht so besonders", fügte er mit Blick auf die vielen nepalesischen Sherpas hinzu, die den Gipfel schon zigfach vor ihm erreicht hatten.

Cool hatte seine Karriere als Bergsteiger im Jahr 1996 schon fast an den Nagel gehängt, als er sich bei einem Kletterunfall beide Fersen brach und ihm gesagt wurde, dass er nie wieder ohne fremde Hilfe gehen werde. 2022 sagte er AFP, die Aufmerksamkeit, die ihm durch seine Gipfelbesteigungen zuteil werde, "überrasche" ihn.

Für die diesjährige Frühjahressaison von April bis Juni haben die Behörden allein für den Mount Everest bereits 414 Lizenzen an Bergsteiger erteilt. Im vergangenen Jahr bezwangen mehr als 600 Bergsteiger den Mount Everest. Allerdings kamen auch 18 Menschen an dem Berg ums Leben - so viele wie noch nie.