Riesige Rauchwolke! Wahrzeichen in Kopenhagen in Flammen

Kopenhagen (Dänemark) - Die historische Börse in Kopenhagen brennt. Aufgrund des Flammeninfernos am Dienstagmorgen ist bereits die Turmspitze des Gebäudes eingestürzt.

Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen schrieb bei X: "Schreckliche Bilder aus Børsen. So traurig. Ein ikonisches Gebäude, das uns allen viel bedeutet. Unser eigener Notre-Dame-Moment."

Der Brand in der historischen Börse in Kopenhagen hat nach Angaben der Feuerwehr mittlerweile etwa die Hälfte des Gebäudes erfasst. Das sagte der Einsatzleiter am Dienstag der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge. Teile des Dachs seien eingestürzt und das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Etwa 120 Feuerwehrleute und etwa 60 Helfer der Streitkräfte seien im Einsatz.

Wegen des Feuers wurde am Morgen auch ein Flügel des Schlosses Christiansborg evakuiert. Darin haben mehrere Abgeordnete und Journalisten ihr Büro. Die Kopenhagener Polizei kündigte außerdem auf X an, dass sie die Gebäude vom Finanzministerium in Richtung Wasser evakuieren werde.