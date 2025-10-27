Fünfjährige wirft kleine Schwester aus Fenster: Baby stirbt!

Wassiljewo (Russland) - Einfach nur schrecklich: In der russischen Teilrepublik Tatarstan soll eine Fünfjährige ihre kleine Schwester aus dem Fenster geworfen haben. Das Baby starb.

Das kleine Mädchen überlebte den Sturz nicht. (Archivbild) © 123rf/akmenra

Der grausame Vorfall passierte in der Kleinstadt Wassiljewo, rund 800 Kilometer östlich von Moskau. Darüber berichtet das Newsportal 116.

Nach Angaben der Ermittler warf die Fünfjährige in einem unbeaufsichtigten Moment ihre erst 21 Tage alte Schwester aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Passanten entdeckten die Säuglingsleiche unter dem Fenster, riefen sofort den Notruf.