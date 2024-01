Sollte per Post nach Deutschland! Russischer Zoll stellt Flöte aus menschlichen Knochen sicher

Was in einem Paket, das nach Baden-Württemberg geschickt werden sollte, lässt einen erschaudern. (Symbolbild) © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Welches abscheuliche Ritual sollte mit der Horror-Flöte durchgeführt werden?

Wie AIF aus Russland berichtet, war die Knochenflöte in einem Etui aus menschlicher Haut verpackt. Gefunden wurde das Schauder-Instrument in einem Paket, das an eine Adresse in Nürtingen (Baden-Württemberg) geschickt werden sollte.

Nach Angaben der russischen Zollverwaltung FTS handelt es sich um eine sogenannte "Kangling-Flöte", einem Gegenstand, der insbesondere beim tibetanischen "Chod-Ritual", eine wichtige Rolle spielt. Das Instrument sei aus einem menschlichen Oberschenkelknochen gefertigt und mit menschlicher Haut überzogen. Darüber hinaus sei der Gegenstand mit einem Dreieck verziert und dem Stempel des Erzeugers versehen.

Die Zöllner sagen: "Das Erzeugnis ist modern und hat keinen kulturellen oder paläontologischen Wert."

Die Grusel-Flöte soll nun im Labor untersucht werden, DNA mit einem Register für vermisste Personen abgeglichen werden.