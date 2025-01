Drei Tage lang unbemerkt: Mutter stirbt auf Restaurant-Toilette!

Blackpool (Vereinigtes Königreich) - Während im Restaurant Gäste aßen und tranken, lag eine Mutter (†47) mehrere Tage lang unbemerkt tot in der Behindertentoilette.

Wie Daily Mail berichtet, soll Sabrina Marlynn Lyttle, nach Angaben ihrer tieftraurigen Tochter Jade Casey (27), drei Tage lang in einer Behindertentoilette im "The Gurkha Buffet Restaurant, Hotel and Bar" gelegen haben, bis ihre Leiche schließlich entdeckt wurde.

Was genau sie dort gemacht haben soll, können sich weder ihre Tochter noch ihre Mutter, Christine Lyttle (68), sich erklären.

Sabrina hatte in den letzten 27 Jahren zwar mit ihrem Drogenproblem zu kämpfen – vor Ort wurden jedoch keine Drogen gefunden.

Jade ist erschüttert, weil sie weiß, dass während ihre Mutter in der Toilette lag, Menschen speisten, ohne etwas zu bemerken.