Seine Verbrechen sorgten für Entsetzen: Hundequäler zu langer Haftstrafe verurteilt

Darwin (Australien) - Dieser Fall sorgte für Schockwellen. Der bekannte Krokodil-Experte Adam Britton (53) verging sich immer wieder an Hunden , missbrauchte die Tiere sexuell. Die meisten seiner Opfer überlebten die grausame Tortur nicht. Nun wurde der Perverse verurteilt.

War mal ein gefragter Kroko-Experte: Adam Britton (53) führte ein widerliches Doppelleben. © Big-Gecko.com via Waybackmashine

Der Hundeschänder ist jetzt dort, wo er hingehört: im Knast. Er wurde zu einer Gesamtstrafe von zehn Jahren und fünf Monaten verurteilt, berichtet BBC. Für den Rest seines Lebens darf der 53-Jährige zudem keine Haustiere mehr halten.

Ein australisches Gericht sah es als erwiesen an, dass Adam Britton (53) sich in mindestens 56 Fällen an Hunden verging, die Tiere zu Tode quälte und seine widerlichen Taten auch noch filmte. Die Ekel-Videos verbreitete er im Internet. Außerdem hortete der Brite reichlich Kinderpornos.

Bis zur Hausdurchsuchung im Jahr 2022 und der anschließenden Festnahme fühlte sich der bekannte Krokodil-Experte offenbar völlig sicher. Britton gab sich große Mühe seine Identität oder seinen Aufenthaltsort zu verbergen.

Erst als ihm in einem besonders verstörenden Video, in dem er sieben Welpen quälte, ein Fehler unterlief, konnten ihn die Ermittler identifizieren. Im Hintergrund war eine orange Hundeleine mit der Aufschrift "City of Darwin" zu sehen.

Die Taten fanden in einem eigens hergerichteten Container auf seinem ausgedehnten Grundstück in Nordaustralien statt. Dort hielt Adam Britton acht Krokodile, die er regelmäßig mit den Kadavern seiner Opfer fütterte.