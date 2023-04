"Simpsons"-Gemälde an Holocaust-Gedenkstätte beschmiert

Mailand - Unbekannte haben ein Wandgemälde an einer Holocaust-Gedenkstätte in der norditalienischen Metropole Mailand beschmiert. Das Bild des italienischen Streetart-Künstlers aleXsandro Palombo zeigt die Zeichentrick-Familie "Die Simpsons" und porträtiert diese als eine in die Konzentrationslager der Nationalsozialisten deportierte jüdische Familie.