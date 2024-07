Nach Not-OP und Gebets-Aufrufen: Momfluencerin stirbt mit 34 Jahren!

Die brasilianische Influencerin Tainá "amormamar" Medeiros ist im Alter von 34 Jahren verstorben. © Instagram/amormamar

Medeiros Instagram-Kanal meldete den Tod der Mutter. Demnach verstarb sie am Mittwoch, dem 24. Juli (Ortszeit). "Es war Gottes Wille, unsere Tai zu sich zu holen", hieß es in dem Beitrag.

In einem Posting kurz zuvor schrieb sie noch: "Betet für meine Genesung, im Moment muss ich mich um mich selbst kümmern, aber es wird mir bald besser gehen, um mich um euch zu kümmern, so Gott will." Dabei informierte sie auch darüber, dass sie sich einer Operation hätte unterziehen müssen.

Eine offizielle Todesursache ist nicht bekannt. Aus Fankreisen hieß es, dass sie eine Eileiterschwangerschaft gehabt hätte.