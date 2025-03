Konflikt noch nicht vorbei: Heftigste Kämpfe seit Umsturz - 70 Tote in Syrien!

In Syrien ist es erneut zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Truppen der Übergangsregierung sowie Assad-Anhängern gekommen. (Archivfoto) © Leo Correa/AP/dpa

Das geht aus einem Bericht der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hervor.

Die Auseinandersetzungen spielen sich nach Angaben der Regierungstruppen in der Provinz Latakia ab, einer Hochburg der religiösen Minderheit der Alawiten, der auch Assad angehört. Nach Angriffen von Assad-Sympathisanten am gestrigen Donnerstag brachen am Freitag schwere Kämpfe aus, nachdem größere Truppenkontingente in der Region eingetroffen waren.

Seitens der Regierungstruppen seien Artilleriegeschütze, Panzer und Raketenwerfer eingesetzt worden, teilte ein Offizier mit. Die Kämpfe konzentrierten sich demnach vor allem auf die Stadt Dschabla.

Der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge wurden Ausgangssperren bis Samstagvormittag verlängert. Zivilisten sollten so geschützt werden, während Militär und Sicherheitskräfte gegen "Überbleibsel der früheren Regierung" vorgingen.