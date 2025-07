Teurer Spaß am Strand: An diesen Orten kann Sandburgen bauen enorm teuer werden

Italien/Spanien/Deutschland - Was früher ein harmloser Zeitvertreib für Kinder am Strand war, kann heute in einigen Urlaubsregionen richtig teuer werden.

Auf Teneriffa ist laut Stern der Bau der Sandbauwerke, besonders an den beliebten Stränden Arona und Arisca, aus ästhetischen Gründen verboten. Was für Kinder ein großer Spaß ist, passt dort offenbar nicht ins Bild.

Denn wer größere Sandburgen an Stränden baut, etwa auf Sylt , an der italienischen Adria oder auf Teneriffa, muss in einigen Regionen mit einem Bußgeld rechnen. Es können Strafen von bis zu 1500 Euro verhängt werden, berichtet " Heute ".

Da an den Badetüchern oft Sand haften bleibt, sind Handtücher am Strand von Sardinien verboten. (Symbolbild) © 123RF/steuccio79

In Italien ist das Sandburgenbauen ebenfalls in mehreren Orten untersagt, zum Beispiel in der venezianischen Gemeinde Eraclea oder in Cavallino an der Adria. Dort befürchtet man, dass Rettungskräfte bei Einsätzen über Sandburgen stolpern könnten.

Auf Sardinien gilt an einigen Stränden sogar ein Badehandtuch-Verbot, da an den Tüchern oft Sand haften bleibt und so zum Verlust wertvollen Strandsandes beiträgt, wie Sardinien Intim schreibt.

Außerdem ist in ganz Italien das Sammeln von Sand, Muscheln und Steinen strengstens verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit Geldstrafen von bis zu 3000 Euro rechnen.