Er führte Dutzende Exekutionen durch: Beliebter Henker plötzlich verstorben

Nach seiner Zeit als Henker wollte Shahjahan Bhuiyan (†74) in Frieden leben. © Munir uz Zaman/AFP

Hätte er die Chance gehabt, hätte er wohl vieles anders gemacht ...

Bangladeschs tödlichster Henker, Shahjahan Bhuiyan, ist am Montag im Alter von 74 Jahren in der Hauptstadt Dhaka gestorben. Das berichtet BBC. Zuvor klagte der ehemalige Chef-Henker über Schmerzen in der Brust.

Mindestens 26 Exekutionen hat Bhuiyan im Gefängnis Dhaka Central Jail mit dem Galgen vollstreckt, einige Quellen sprechen gar von bis zu 60 Hinrichtungen. Reich wurde der Henker freilich nicht: Für seine Dienste zahlte ihm der Staat umgerechnet 40 Euro pro Einsatz.

Dabei hätte sich Bhuiyan wohl ein ganz anderes Leben für sich erhofft. In seiner Jugend engagierte sich der Vollstrecker politisch, dann geriet er auf die schiefe Bahn, beging mehrere Raubüberfälle und wurde unter anderem wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 42 Jahren verurteilt. Im Gefängnis ging Shahjahan Bhuiyan einen grausamen Deal mit dem Staat ein: Er meldete sich freiwillig als Scharfrichter an. Jede Exekution, die er durchführte, verringerte seine Haftstrafe um zwei Monate.

Unter seinen Klienten waren der 60-fache Serienmörder Ershad Shikder (†49, 2004 gehängt), die Attentäter auf Präsidenten Sheikh Mujibur Rahman (†55, 1975 ermordet) sowie mehrere Kriegsverbrecher und Gewohnheitsvergewaltiger.