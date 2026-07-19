Touristen finden Luxus-Tasche voller Geld: Kurz darauf klicken die Handschellen

Kroatien - Zwei tschechische Touristen (beide 27 Jahre) fanden im Urlaub auf der kroatischen Insel Mali Lošinj eine Louis-Vuitton-Tasche - kurz darauf klickten die Handschellen.

Die beiden Tschechen fanden die Louis-Vuitton-Tasche offenbar bei einem Spaziergang. (Symbolfoto) © 123RF/photolime

Wie das kroatische Nachrichtenportal "Burin" berichtet, waren in der Tasche sogar 45.000 Euro Bargeld sowie persönliche Gegenstände des Besitzers.

Doch was zunächst wie ein überraschender Glücksfall für die beiden tschechischen Touristen aussah, nahm eine fatale Wendung.

Denn die Urlauber sollen die gefundene Louis-Vuitton-Tasche nicht abgegeben haben und gerieten deshalb unter Verdacht, den Fund unterschlagen zu wollen.

Die Polizei konnte die Männer ausfindig machen und überprüfte sie. Dabei stellte sich heraus, dass aus dem ursprünglich gefundenen Geldbetrag bereits rund 6100 Euro fehlten.

Gegen die beiden Tschechen wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung eingeleitet.